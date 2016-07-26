Ночью на правобережье сожгли дорогой автомобиль

Причиной пожара на парковке во дворе жилого дома в Свердловском районе Красноярска стал поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался сегодня около 2:40 во дворе дома на ул. Свердловская, 11а. Сначала огонь охватил один автомобиль, но почти сразу перекинулся на соседний. Еще одну машину очевидцы происшествия сумели оттащить в сторону.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что пожар не был случайностью — на месте специалисты обнаружили явные признаки поджога. Огонь удалось потушить за 14 минут, но оба автомобиля — Mazda и Lada — сильно повреждены и не подлежат восстановлению.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» сообщили, что сейчас полиция проводит по данному факту проверку.