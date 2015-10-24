В Октябрьском районе загорелся дом с вентилируемым фасадом (видео)

Ночью пожарные тушили загоревшийся утеплитель на фасаде дома в Октябрьском районе Красноярска.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар начался около пяти часов утра в доме на ул. Академика Киренского, 32 — в жилом комплексе «Эдельвейс». Огнеборцев вызвали местные жители, разбуженные пожарной сигнализацией.

«В пять утра услышали сигнализацию. Сначала длинная, потом короткая. Сразу в квартире сильно начало пахнуть дымом. Муж встал, я с ребенком осталась. Муж вышел в коридор, жильцы на этаже бегали с ведрами. И моментально — муж только вышел с ведром и тут уже пожарная приехала, все начали тушить», — рассказала жительница дома Ирина Черных.

Справиться с огнем получилось за 10 минут. Однако пожарные потратили еще достаточно много времени на то, чтобы частично разобрать фасад и убедиться, что тление утеплителя под ним прекратилось полностью.

Напомним, в Красноярске с 2012 года произошло несколько пожаров, причиной которых стал загоревшийся утеплитель под вентилируемым фасадом. Самым крупным из них стал пожар в доме на ул. Шахтеров, 40 — тогда фасад сгорел полностью, уничтожив часть квартир и имущество жильцов. Восстановить внешний вид здания удалось лишь спустя два года. В этом году зафиксировали уже два подобных пожара — в мкрн. Солнечный и пожар в общежитии в пер. Вузовский.

