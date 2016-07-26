Отчёт «Норникеля» о корпоративной социальной ответственности взял «платину» на конкурсе в США

Отчет «Норникеля» о корпоративной социальной ответственности за 2016 год завоевал платиновые награды международного конкурса MarCom Awards в Далласе (США).

КСО-отчет компании отмечен сразу в двух номинациях — «Лучший отчёт о корпоративной социальной ответственности» и «Лучший дизайн отчёта о корпоративной социальной ответственности». Таким образом, экспертное сообщество высоко оценило не только как содержание, так и форму документа.

По словам директора департамента социальной политики Светланы Ивченко, награда свидетельствует о реализации компанией социальной политики, нацеленной на устойчивое развитие бизнеса и регионов деятельности ГМК, и рассказывает мировой аудитории о своих успехах и достижениях с помощью качественных годовых отчётов.

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Конкурс MarCom Awards ежегодно проводится Ассоциацией профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP) и считается одним из самых крупных и престижных состязаний такого рода. В 2017 году в нем приняли участие более 6 тыс. компаний из 30 стран.

«Норникель» становится лауреатом престижного конкурса третий год подряд. В прошлом году отчёт по КСО компании получил три платиновые статуэтки конкурса MarCom Awards. Годом ранее отчёт за 2014 год также занял две верхние позиции — золотую и платиновую премии конкурса.