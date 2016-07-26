В дилерских центрах «Медведь-СеверАвто» и «Хендэ-Центр Красноярск» теперь представлен автомобиль Hyundai Sonata нового поколения. Презентации с живой игрой на скрипке состоялись 21 и 22 октября.

Из всей модельной линейки Hyundai именно Sonata имеет самую богатую историю — более 30 лет. Автомобиль выпущен в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort, Elegance.

Доля высокопрочных сталей в конструкции кузова Hyundai Sonata нового поколения самая высокая в истории модели — 51%. Салон оснащен 6-ю подушками безопасности. В ходе независимых краш-тестов Sonata получила выдающиеся результаты.

Официальный дилер Hyundai в Красноярске Медведь-СеверАвто

Адрес: Северное шоссе 19д

Тел.: +7(391) 220-41-41

Сайт: hyundai-krasnoyarsk.ru



Хендэ-ЦентрКрасноярск

Адрес: Караульная, 33

Тел.: +7(391)222-22-23

Сайт: hyundai-krsk.ru Северное шоссе 19дКараульная, 33

Новую модель, помимо высоких показателей безопасности, отличают лаконичная хорошо читаемая приборная панель с аналоговыми шкалами, интуитивно-понятный и стильный блок управления микроклиматом и 8-дюймовый экран мультимедиа системы с понятным интерфейсом.

Зарядить ультрасовременный смартфон в авто можно, небрежно бросив его на привычное место. Удобные оболочки Apple Carplay и Android Auto использовались и раньше, но ведь именно Sonata стала одной из первых в мире массовым автомобилем с CarPlay.

Оригинальный внешний вид, а также комфорт и роскошь интерьера Hyundai Sonata также никого не оставят равнодушным.

Познакомиться с автомобилем и пройти тест-драйв можно у официального дилера.