Следователей обяжут проверять сообщения в соцсетях о пропавших детях

Главный следователь страны предложил начинать поиски пропавших детей после сообщений в социальных сетях и в СМИ. Информацию о прошедшем в Следственном комитете России совещании, посвященном организации поиска пропавших детей, распространили представители ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что уголовное дело по факту исчезновения детей сейчас возбуждают лишь после того, как к следователям обращаются родственники или полиция. На распространение информации в социальных сетях, СМИ, а также различных мессенеджерах в следственных органах не всегда реагируют.

«Выявление в открытых источниках сообщений об исчезновении детей до сих пор не всегда своевременно осуществляется на уровне региональных следственных управлений. В результате может быть упущено время. Минуты промедления в начале поисков могут стоить жизни ребенку», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого Александр Бастрыкин признал, что при поиске детей, пропавших в лесу и труднодоступных местах сейчас не хватает специальной техники. Помочь в ее предоставлении, по мнению главы следственного комитета, могли бы бизнесмены, а увеличить численность поисковых групп можно за счет казаков.

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Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что до сих пор нет официальных документов, которые регламентировали бы распределение обязанностей всех участников поисков. Идею разработки алгоритма привлечения дополнительных сил к поискам поддержали и волонтеры — председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев отметил, что поиски в труднодоступной среде порой проходят несогласованно, что влияет на их качество.

Александр Бастрыкин предложил организовать обмен опытом следователей и волонтеров, а также проводить обучение добровольцев на базе учебных заведений и центров Следственного комитета во всех федеральных округах России. Рекомендации по поиску несовершеннолетних уже подготовлены и в некоторых регионах их успешно применяют.