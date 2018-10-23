Красноярцев просят не репостить «мальчика без сознания»

Красноярцев призвали не распространять сообщения о мальчике без сознания, находящемся в городской больнице. Это ложная информация, поступившая из соседних регионов.

Первые сообщения о якобы пострадавшем ребенке появились в субботу вечером, 21 октября, в мессенджерах. В чатах WhatsApp в Москве и Подмосковье начали распространять текст о том, что в центральную больницу доставили мальчика на вид лет 12. Ребенок якобы находится без сознания. Всех неравнодушных просили распространить сообщение, чтобы найти родных ребенка. К тексту была добавлена фотография русоволосого мальчика, с закрытыми глазами лежащего на медицинской кушетке.

Позже аналогичные сообщения с поправкой на регион стали появляться и в других социальных сетях. Сообщалось, что ребенок без сознания находится в ЦРБ Ленинградкой области. Аналогичные сообщения были в группах поиска пропавших людей Тюмени, Дербента, Петрозаводска и других городов. Среди красноярских пользователей соцсетей также распространялась эта информация.

В полиции Newslab.ru рассказали, что к ним не проступала информация о мальчике, находящемся без сознания в больнице.

В общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» предупредили красноярцев о том, что это фэйк: «Мы настоятельно просим вас остановить распространение данной ложной информации!».

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Позже в группах волонтерских организаций попросили людей, распространивших сообщение о мальчике, удалить посты или указать, что информация ложная.

Волонтеры призывают красноярцев не поддаваться эмоциям и проверять информацию перед тем, как распространить ее: «Не делайте бездумные репосты. Если в сообщении не указан адрес, город, дата или контактные телефоны, то это, скорее всего, фейк».