Красноярцам стало сложнее продавать квартиры с незаконной перепланировкой

Жителям Красноярска напомнили о том, что незаконная перепланировка в квартире может привести к сложнейшим проблемам с оформлением, продажей, дарением и наследованием.

В соответствии с действующим законодательством, все работы по переустройству жилплощади следует согласовывать с органом местного самоуправления, так как в результате перепланировки могут ухудшиться условия проживания соседей или возникнет угроза деформации дома. Это может привести к частичному обрушению или полному разрушению постройки. Как показывает практика, многие собственники жилья считают, что в случае сноса некапитальных стен, перепланировку согласовывать не нужно, однако согласованию подлежит любое изменение конфигурации квартиры.



По мнению специалистов, штраф от контролирующих органов за перепланировку без одобрения — самое мягкое из возможных наказаний. Квартиру с незаконным переустройством будет сложнее продать, так как новому владельцу придется брать на себя ответственность за возможные последствия, а реальная цена «проблемного» жилья будет на 30 % ниже рыночной.

Кроме того, проблемы могут возникнуть с дарением или наследованием квартиры. Контролирующие органы могут отказать в регистрации права собственности из-за незаконной перепланировки.

«Люди часто пренебрегают оформлением документов по перепланировке и считают, что негативные последствия их не коснуться, а в результате сталкиваются с серьезными проблемами: от отказа покупателей приобретать, а банков — кредитовать, незаконно перепланированную квартиру до судебных споров с соседями и органами жилищного контроля. Суды все чаще принимают решения о приведении квартиры в первоначальное состояние. Стать заложником такой ситуации может любой собственник квартиры с незаконной перепланировкой. Это и серьезные материальные расходы, и большой эмоциональный стресс», — уточнили в красноярской компании «Переплан».

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Компания «Переплан» имеет восьмилетний опыт по оформлению перепланировок в Красноярске, от простых до самых сложных. Специалисты помогают в оформлении перепланировок как в органах местного самоуправления, так и через суд, изготавливают проекты перепланировок, технические паспорта, заключения о состоянии конструкций квартиры и другие необходимые документы.



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