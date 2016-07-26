>
>
Красноярцам стало сложнее продавать квартиры с незаконной перепланировкой
Новости
/
Общество
,
В России
,
В Красноярском крае

Красноярцам стало сложнее продавать квартиры с незаконной перепланировкой

30 октября 10:00
4

Жителям Красноярска напомнили о том, что незаконная перепланировка в квартире может привести к сложнейшим проблемам с оформлением, продажей, дарением и наследованием.

В соответствии с действующим законодательством, все работы по переустройству жилплощади следует согласовывать с органом местного самоуправления, так как в результате перепланировки могут ухудшиться условия проживания соседей или возникнет угроза деформации дома. Это может привести к частичному обрушению или полному разрушению постройки. Как показывает практика, многие собственники жилья считают, что в случае сноса некапитальных стен, перепланировку согласовывать не нужно, однако согласованию подлежит любое изменение конфигурации квартиры.

По мнению специалистов, штраф от контролирующих органов за перепланировку без одобрения  самое мягкое из возможных наказаний. Квартиру с незаконным переустройством будет сложнее продать, так как новому владельцу придется брать на себя ответственность за возможные последствия, а реальная цена «проблемного» жилья будет на 30 % ниже рыночной.

Изображение: Pixabay.com

Кроме того, проблемы могут возникнуть с дарением или наследованием квартиры. Контролирующие органы могут отказать в регистрации права собственности из-за незаконной перепланировки.

«Люди часто пренебрегают оформлением документов по перепланировке и считают, что негативные последствия их не коснуться, а в результате сталкиваются с серьезными проблемами: от отказа покупателей приобретать, а банков — кредитовать, незаконно перепланированную квартиру до судебных споров с соседями и органами жилищного контроля. Суды все чаще принимают решения о приведении квартиры в первоначальное состояние. Стать заложником такой ситуации может любой собственник квартиры с незаконной перепланировкой. Это и серьезные материальные расходы, и большой эмоциональный стресс», — уточнили в красноярской компании «Переплан».

Материалы по теме
«Мусорный ветер, дым из трубы»: цены на жильё в самых грязных районах Красноярска
Почём элитные квартирки под слоем сажи?

Компания «Переплан» имеет восьмилетний опыт по оформлению перепланировок в Красноярске, от простых до самых сложных. Специалисты помогают в оформлении перепланировок как в органах местного самоуправления, так и через суд, изготавливают проекты перепланировок, технические паспорта, заключения о состоянии конструкций квартиры и другие необходимые документы.

Узнать дополнительные подробности, стоимость согласования перепланировки и получить первичную бесплатную консультацию можно у сотрудников компании на сайте или по тел. (391) 293-13-54.

На правах рекламы

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать