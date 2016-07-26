ВТБ Капитал провел ежегодный Инвестиционный форум «Россия зовет!»

В Москве успешно завершился девятый ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия зовет!». В мероприятии приняли участие свыше 2 500 гостей, включая более 500 инвесторов из 60 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.

В рамках форума прошла макроэкономическая панельная дискуссия, в которой приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр энергетики РФ Александр Новак и представители российского бизнеса. Участники обсудили вопросы экономического роста, денежно-кредитной политики, усиления конкурентоспособности российской экономики и повышения мобильности ресурсов.

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В первый день форума на пленарной сессии выступил президент России Владимир Путин, модератором сессии был президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Участниками панели стали министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади, президент London Stock Exchange Group Ксавье Роле, президент CEFC China Чан Чауту, генеральный директор OCI N.V. Нассеф Савирис.

Тема пленарного заседания была обозначена как «Управлять сложностью. Контролировать риски». Участники обсудили ключевые факторы экономического роста и риски, с которыми сталкиваются инвесторы, компании и общество в процессе своей деятельности.

В рамках форума прошло более 1 000 деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов.