Традиции предков-славян, Хэллоуин и звездные танцы: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в субботу составит 4°C, а в воскресенье — 5°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота, 28 октября:

Начать субботу красноярцам предлагают с бесплатных занятий физкультурой на острове Татышев (18+). В программе: пробежка, растяжка, йога, дыхание, женские практики и купание по желанию. Регистрация участников по телефону: +7 (950) 405-49-40. Начало в 10:00.

Материалы по теме Кино на выходных: скандальная «Матильда», новые «Пила» и «Скайлайн» Главные трейлеры этой недели

В камерном зале Филармонии пройдет музыкальное интерактивное занятие , которое проведет певица и исследовательница фольклора Клара Полухина (0+). Она расскажет о том, какие песенки и пестушки пели своим детям предки-славяне. На занятиях родители разучат самые первые фольклорные формы общения с детьми и узнают как вырастить ребёнка, опираясь на опыт предков. Начало в 11:30.

В Гранд холл Сибирь A Nice Day отметит свой день рождения большим танцевальным шоу (6+). Специальный подарок — танцевальный перфоманс от участников проекта танцы на ТНТ — Даяна и Даши Ролик. Начало в 19:00.

В 22:00 в «Эре» начнется костюмированная хэллоуинская вечеринка HelloQueen (18+).

Воскресенье, 29 октября:

В ГорДК пройдет rock-n-roll концерт для всей семьи (0+). Группа The RockFellers будет исполнять песни Битлз, Элвиса Пресли и звездные хиты эпохи рок-н-ролла. Начало в 11:00.

В 13:00 в Юдинке начнется занятие для детей «Рисуем музыку» (0+). Художник Варвара Городилова и музыкант Евгения Фаст организуют для юных участников необычный концерт, где ловко сочетаются два вида искусства и каждый становится творцом.

В 18:00 в Музыкальном театре начнется мюзикл «12 стульев» (12+). Особенность красноярской постановки в том, что она будет основана на первоисточнике: первая оригинальная авторская версия мюзикла от Марка Захарова, Юлия Кима и Геннадия Гладкова.

В Гранд холл Сибирь покажут юмористическое Stand Up шоу (18+). В Красноярск приедут комики канала ТНТ: Юля Ахмедова, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров и Тимур Каргинов. Начало в 19:00.