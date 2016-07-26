Красноярцев пригласили на революционную «Красную ночь» в музтеатре

4 ноября в Красноярском музыкальном театре состоится «Красная ночь», которая пройдет в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» и будет посвящена 100-летию октябрьской социалистической революции 1917 года.

Как рассказали в пресс-службе музтеатра, для красноярцев подготовили яркую интерактивную программу с девизом «Искусство в массы». В театре воссоздадут атмосферу послереволюционных годов, когда границы искусства были максимально расширены, когда надежда на возвращение царской власти уживалась с радостью и оптимизмом по поводу нового строя, когда в одном кафе можно было встретить дворянство и пролетариат.

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Гостей ждет мастерская революционного плаката, поэтические батлы, пластические перформансы и танцевальные флешмобы, исполнение революционных песен в хоре с артистами, показ кинокартин, живая музыка в исполнении оркестра и солистов театра, фотозона с героями и символами революции, в том числе знаменитый броневик, театральный интерактив и другие сюрпризы от режиссеров, и артистов театра. Кульминацией «Красной ночи» станет всеобщий революционный митинг под предводительством самого В. И. Ленина.

Также Музыкальный театр объявил конкурс. Для участия в нем нужно разместить свои фотографии с «Красной ночи» в социальных сетях с хештегами #революцияВМузыкальном и #музтеатр24. Авторы самых интересных снимков получат пригласительные на спектакли репертуара музтеатра.

«Красная ночь» в Музыкальном театре пройдет 4 ноября. Начало в 22:00. Вход свободный. В одежде приветствуется красный цвет.