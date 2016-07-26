В Банке «Акцепт» снижены ставки по ипотеке

Банк «Акцепт» снизил ставки по ипотеке на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, а также по программе «Молодая семья» в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

Начиная с 10 октября, ставка по ипотеке составляет от 9,5% годовых. Кредиты выдаются на срок до 25 лет на сумму до 6 млн. рублей в Красноярске, Новосибирске, Омске, Барнауле и до 15 млн. рублей в Москве. Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости приобретаемого жилья. Личное страхование необязательно.

По вторичной ипотеке первоначальный взнос в полном объеме может быть оплачен средствами материнского капитала. Банк АО «Банк Акцепт» выдает ипотеку на вторичном рынке не только на квартиры, но и на комнаты.

Напомним также, что в банке произошло снижение ставок по рефинансированию ипотеки.