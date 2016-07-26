Банк «Акцепт» снизил ставки по рефинансированию ипотеки

В АО «Банк Акцепт» стали ниже ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Теперь они начинаются от 9,5% годовых.

Чтобы получить максимально выгодные условия, нужно быть зарплатным клиентом банка. Для прочих клиентов-физических лиц ставки составляют от 10% годовых.

В банке «Акцепт» в октябре уже были снижены ставки по ипотечным программам. Банк также снизил ставки по ипотеке на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке и по программе «Молодая семья» в рамках федеральной целевой программы «Жилище»

Сниженные ставки по рефинансированию действуют с 24 октября.

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.