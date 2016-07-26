В бывшем пионерлагере рядом с «Соснами» обрушилась стена (видео)

Два человека пострадали при обрушении стены заброшенного здания в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Обновлено в 11:59: По данным следователей, рабочие демонтировали на улице Лесной временный забор. При падении конструкции один человек погиб, второго рабочего госпитализировали с различными травмами. Следователи устанавливают личности мужчин и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным краевого спасательного ведомства, обрушение произошло в 9:30 на ул. Лесная, 130. Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе, рухнула деревянная стена заброшенного здания на территории бывшего пионерского лагеря. Сейчас в этом месте находится пейнтбольный клуб.

Известно о двух пострадавших. Скорая помощь забрала людей еще до приезда сотрудников МЧС. Очевидцы утверждают, что один человек погиб.

На место уже выехали представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю. Подробности происшествия ведомства обещают уточнить позднее.