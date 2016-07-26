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В бывшем пионерлагере рядом с «Соснами» обрушилась стена (видео)
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В бывшем пионерлагере рядом с «Соснами» обрушилась стена (видео)

30 октября 10:53
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Два человека пострадали при обрушении стены заброшенного здания в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Обновлено в 11:59: По данным следователей, рабочие демонтировали на улице Лесной временный забор. При падении конструкции один человек погиб, второго рабочего госпитализировали с различными травмами. Следователи устанавливают личности мужчин и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным краевого спасательного ведомства, обрушение произошло в 9:30 на ул. Лесная, 130. Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе, рухнула деревянная стена заброшенного здания на территории бывшего пионерского лагеря. Сейчас в этом месте находится пейнтбольный клуб.

На территории бывшего пионерского лагеря обрушилась стена деревянного строения
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Еще до приезда пожарных из-под завала извлекли двух пострадавших
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожарные и спасатели разобрали строение, чтобы исключить повторное обрушение
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сейчас на месте работает следственная группа
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Место происшествия
Скриншот: 2Gis

Известно о двух пострадавших. Скорая помощь забрала людей еще до приезда сотрудников МЧС. Очевидцы утверждают, что один человек погиб.

На ул. Лесная на людей обрушилась стена

Видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На место уже выехали представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю. Подробности происшествия ведомства обещают уточнить позднее.

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