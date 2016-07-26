«Культбытстрой» оштрафовали на четверть миллиона за падение башенного крана

Прокуратура добилась наказания для специалистов, ответственных за безопасность кранов на стройке, где в мае упал башенный кран. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел 8 мая 2017 года на ул. Академика Киренского. Башенный кран упал на проезжую часть, повредил опору контактной сети троллейбуса, легковой автомобиль Audi A6 и грузовик с прицепом. Виновником происшествия назвали женщину-машиниста, которая недостаточно крепко закрепила кран после окончания работы. Уголовное дело в ее отношении расследуют следователи, а владелец грузовика через Арбитражный суд пытается добиться компенсации материального и морального ущерба.

Сегодня в прокуратуре пояснили, что по итогам проведенной в АО «Фирма «Культбытстрой» проверки привлекли компанию и ее сотрудников к административной ответственности. В Енисейском Управлении Ростехнадзора посчитали, что в происшествии виноваты специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением подъемных устройств и их содержание. Им назначили административный штраф на общую сумму 240 тысяч рублей.