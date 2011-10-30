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В Красноярске пройдет всероссийский конкурс зоопарикмахеров
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В Красноярске пройдет всероссийский конкурс зоопарикмахеров

30 октября 11:15
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10-11 ноября на выставке «Зоомир» в МВДЦ «Сибирь» впервые пройдет всероссийский фестиваль груминга. Зрелищное мероприятие соберет мастеров и любителей профессионального ухода за домашними животными со всей страны.

В первый день фестиваля состоится открытый общероссийский конкурс грумеров «СибирьГрум». Участники будут соревноваться в мастерстве создания салонных стрижек и причесок для собак и кошек. Посмотреть на состязание смогут все желающие посетители выставки «Зоомир».

Экспертами и судьями соревнования станут специалисты мирового класса, известные российские грумеры — Роман Фомин, Юлия Сидорова и Наталия Самойлова. Во второй день для специалистов проведут мастер-классы от экспертов по грумингу собак и кошек.

Грумеры — профессионально занимающиеся уходом за животными люди.
Фото: «Красноярская ярмарка»
Посетители выставки могут посмотреть на состязания среди зоостилистов.
Фото: «Красноярская ярмарка»
Всероссийский фестиваль груминга впервые пройдет в рамках выставки «Зоомир».
Фото: «Красноярская ярмарка»

Записаться на участие в конкурсе и мастер-классах можно по телефону (391) 205-15- 99 или на сайте. Фестиваль пройдет в рамках выставки «Зоомир. Домашние животные» по адресу: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».

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