В Красноярске пройдет всероссийский конкурс зоопарикмахеров

10-11 ноября на выставке «Зоомир» в МВДЦ «Сибирь» впервые пройдет всероссийский фестиваль груминга. Зрелищное мероприятие соберет мастеров и любителей профессионального ухода за домашними животными со всей страны.

В первый день фестиваля состоится открытый общероссийский конкурс грумеров «СибирьГрум». Участники будут соревноваться в мастерстве создания салонных стрижек и причесок для собак и кошек. Посмотреть на состязание смогут все желающие посетители выставки «Зоомир».

Экспертами и судьями соревнования станут специалисты мирового класса, известные российские грумеры — Роман Фомин, Юлия Сидорова и Наталия Самойлова. Во второй день для специалистов проведут мастер-классы от экспертов по грумингу собак и кошек.

Записаться на участие в конкурсе и мастер-классах можно по телефону (391) 205-15- 99 или на сайте. Фестиваль пройдет в рамках выставки «Зоомир. Домашние животные» по адресу: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».