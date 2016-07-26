В Красноярске появился профильный класс с углубленным изучением китайского

В гимназии № 13 (Академгородок, 17г) открылся первый в городе профильный лингвистический класс, в котором дети изучают сразу два иностранных языка — английский и китайский. Пока по специальной программе учится только один класс, однако и в других параллелях нашлись желающие изучать восточный язык.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, пока ребята из других классов могут посещать факультативные занятия, однако в учреждении не исключают, что количество лингвистических классов может увеличиться.
Занятия ведёт носитель языка, аспирантка сибирского федерального университета Джан Индж, однако дети называют своего учителя Анной. Педагог отмечает, что ученики быстро усваивают материал и не испытывают трудностей при запоминании иероглифов. Через два месяца после начала изучения ребята могут, например, рассказать по-китайски о себе, друзьях и семье. Анна уверена, уже к концу первого учебного года дети смогут поддержать бытовой диалог на китайском языке. Обучение в лингвистическом классе отличается комплексным подходом, в расписание занятий включён курс востоковедения. На уроках дети изучают литературу, искусство, историю, философию Китая.
Самым распространённым иностранным языком в красноярских школах является английский. Его изучают ученики во всех 115 общеобразовательных учреждениях города. Немецкий язык осваивают порядка 2100 учеников в 34 школах, французский — более 1300 ребят в 15 школах. Сразу три языка преподаются в гимназиях № 2, 3, 4, 9, 7, 11, школе № 151. В школе № 129 дети факультативно изучают корейский язык.
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