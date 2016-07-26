В Красноярске появился профильный класс с углубленным изучением китайского

В гимназии № 13 (Академгородок, 17г) открылся первый в городе профильный лингвистический класс, в котором дети изучают сразу два иностранных языка — английский и китайский. Пока по специальной программе учится только один класс, однако и в других параллелях нашлись желающие изучать восточный язык.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, пока ребята из других классов могут посещать факультативные занятия, однако в учреждении не исключают, что количество лингвистических классов может увеличиться.

Материалы по теме «Я тут как инопланетянка»: приключения Кати в Китае Жизнь красноярцев за «бугром»

Занятия ведёт носитель языка, аспирантка сибирского федерального университета Джан Индж, однако дети называют своего учителя Анной. Педагог отмечает, что ученики быстро усваивают материал и не испытывают трудностей при запоминании иероглифов. Через два месяца после начала изучения ребята могут, например, рассказать по-китайски о себе, друзьях и семье. Анна уверена, уже к концу первого учебного года дети смогут поддержать бытовой диалог на китайском языке. Обучение в лингвистическом классе отличается комплексным подходом, в расписание занятий включён курс востоковедения. На уроках дети изучают литературу, искусство, историю, философию Китая.

Самым распространённым иностранным языком в красноярских школах является английский. Его изучают ученики во всех 115 общеобразовательных учреждениях города. Немецкий язык осваивают порядка 2100 учеников в 34 школах, французский — более 1300 ребят в 15 школах. Сразу три языка преподаются в гимназиях № 2, 3, 4, 9, 7, 11, школе № 151. В школе № 129 дети факультативно изучают корейский язык.