«Норникель» увеличил объемы производства никеля на 10 %

«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года.

Как отметил первый вице-президент компании Сергей Дяченко, благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели по извлечению металлов в концентраты и восстановлению работы рафинировочных мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового техобслуживания, «Норникелю» удалось увеличить объемы производства никеля на 10 % в третьем квартале.

«Неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам плавильных мощностей Медного завода, что негативно сказалось на объемах производства меди в третьем квартале. Мы планируем переработать весь накопленный из-за простоев концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное снижение. Мы подтверждаем прогноз производства по нашим основным металлам на 2017 год на прежнем уровне», — уточнил спикер.

Общий объем производства никеля в третьем квартале 2017 года составил 54 тыс. тонн, что на 10 % выше второго квартала 2017 года. Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 10 % больше предыдущего квартала. Рост производства связан с ростом производства на заводе Norilsk Nickel Harjavalta вследствие завершения планового техобслуживания оборудования. В целом, объем производства никеля за девять месяцев составил 157 тыс. тонн, что на 11 % ниже аналогичного периода прошлого года.

Что касается меди, то в целом за девять месяцев 2017 года «Норникель» произвел 291 тыс. тонн меди, что выше аналогичного периода прошлого года на 10 %. Увеличение производства меди связано с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», а также с сокращением потерь при извлечении меди в медный концентрат вследствие модернизации Талнахской обогатительной фабрики.

Производство палладия и платины в третьем квартале 2017 года составило 693 тыс. унций (- 11 % по сравнению со 2 кв. 2017 года) и 174 тыс. унций( - 8% по сравнению со 2 кв. 2017 года). Производство палладия из собственного сырья составило 687 тыс. унций, производство платины — 172 тыс. унций. В целом, по итогам девяти месяцев 2017 года производство палладия и платины составило 2 026 тыс. унций(+ 2% по сравнению с 9 мес. 2016 года) и 493 тыс. унций (на уровне 9 мес. 2016 года), соответственно. Увеличение выпуска палладия связано с изменением содержания металла в добытой руде.

Напомним, ранее крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля — компания «Норникель» — сообщил о предварительных результатах работы за второй квартал и первое полугодие 2017 года.