ВТБ в Красноярске предоставил предприятиям региона 20,5 млрд рублей

ВТБ в Красноярске за 9 месяцев 2017 года предоставил предприятиям региона 20,5 млрд рублей.

Объем привлеченных средств, по данным на 1 октября 2017 года, по сравнению с аналогичными данными годом ранее, вырос на 43 % или на 4,4 млрд рублей. Объем средств клиентов на счетах «до востребования» увеличился на 112 %, срочные ресурсы — на 20 %.

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Объем гарантий, предоставленных в третьем квартале 2017 года составил 880 млн рублей. Главным образом, гарантии оформлялись крупнейшим предприятиям региона различных отраслей, а также компаниям среднего бизнеса золотодобывающей отрасли и торговли.

«Продолжающийся интерес компаний к рациональному использованию временно свободных денежных средств и банковским гарантиям (инструменту качественного обеспечения бизнес-процессов) говорит о том, что предприятия сегодня тщательно оценивают все возможности для эффективного управления своими ресурсами», — уточнила Наталья Табаринцева, управляющий корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске.