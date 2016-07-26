Команда G-Drive Racing стала чемпионом Европейской серии Ле-Ман

Команда G-Drive Racing защитила титул в Европейской серии Ле-Ман (ELMS), став сильнейшей в этом первенстве. Напомним, что G-Drive — топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть».

G-Drive Racing второй год подряд стала сильнейшей командой ELMS. Чемпионский статус команда получила в ходе шестиэтапного гоночного сезона Европейской серии Ле-Ман в португальском Портимане.

В заключительной гонке чемпионата на автодроме Альгарве экипаж Лео Русселя, Мемо Рохаса и Рио Хиракавы надежно преодолел дистанцию, финишировав на четвертой позиции. Этого было достаточно, чтобы сохранить первую строчку в общем зачете, которую команда прочно захватила еще после второго этапа первенства. Ближайших соперников G-Drive Racing опередила на 12 очков. В личном зачете титул также завоевали пилоты G-Drive Racing — француз Лео Руссель и мексиканец Мемо Рохас.

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«Команда успешно провела сезон в ELMS, продемонстрировав отличную скорость и завидную стабильность. Гонщики, инженеры и механики нашего коллектива великолепно выполнили свою работу. Мы рады, что G-Drive Racing снова стала сильнейшей в Европейской серии Ле-Ман — одном из ведущих чемпионатов по гонкам на выносливость. Таким образом, наша команда завоевывает титул третий год подряд: в 2015-м мы стали чемпионами мира FIA WEC, а в двух последующих сезонах выиграли европейскую серию ELMS. Это демонстрирует, что мы выбрали правильные инструменты для достижения триумфа», — рассказал Роман Русинов, пилот и менеджер команды G-Drive Racing.