Работница заправки в Хакасии получила травму головы по вине автоледи

В хакасском городе Саяногорск девушка-водитель устроила ДТП с пострадавшей на АЗС, рассказали в пресс-службе ГИБДД республики. Инцидент произошел в 2 часа дня 31 октября в районе дома № 7 «г» по ул. Транспортная, на АЗС сети «25 часов».

Виновницей случившегося стала 26-летняя водитель автомобиля Nissan Pulsar. Она не убедилась в том, что заправочный пистолет вытащили из бензобака, и тронулась. Пистолет отскочил и нанес повреждения 32-летней работнице АЗС.

Медики диагностировали у заправщицы ушиб правого голеностопного сустава, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Но госпитализация ей не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.