Автоледи на BMW сбила коня на проспекте Свободный

На проспекте Свободный в Красноярске конь попал под колеса иномарки. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера 12 октября на остановке «Красномосковская», возле подземного пешеходного перехода.

Очевидцы рассказали, что с конем по тротуару шел молодой человек, но животное внезапно выскочило на дорогу и попало под машину. Автомобиль BMW получил незначительные повреждения, конь — перелом задней ноги.

Со слов свидетелей ДТП, за рулем BMW находилась девушка. После случившегося возле пострадавшего животного собрались прохожие, которые звонили в круглосуточные ветеринарные клиники и пытались накормить коня яблоками. Позже на место пришел его хозяин, который рассказал, что конь убежал от молодого и неопытного погонщика.

В ГИБДД пояснили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.