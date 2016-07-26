До КРЯКК можно будет добраться на бесплатных автобусах

В дни проведения XI Красноярской ярмарки книжкой культуры (КРЯКК) от краевых библиотек до МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

Автобусы будут отправляться от трёх библиотек в прямом и обратном направлениях:

Расписание движения автобусов также размещено в указанных библиотеках. Автобусы будут обозначены стикерами.

Напомним, в районе МВДЦ «Сибирь» проходят автобусные маршруты № 27 «Междугородний автовокзал — пос. Водников-Полигон» и № 85 «мкрн. Верхние Черемушки — Ветлужанка».

По улице 78 Добровольческой бригады через остановку «Сбербанк» проходят следующие автобусные маршруты:

№ 50 «Солнечный — Стела»;

№ 53 «Ветлужанка — ул. Рокоссовского»;

№ 63 «Солнечный — Академгородок»;

№ 71 «Спортзал — пос. Таймыр»;

№ 74 «пос. Шинников — Кардиоцентр»;

№ 79 «Д/К Кировский — ул. Рокоссовского»;

№ 81 «ООО „Сибирский элемент“ — Железнодорожный вокзал»;

№ 98 «ЛДК — ОАО «РУСАЛ».

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Ежегодно Красноярскую ярмарку книжной культуры, которую организует Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска, посещают более 50 тыс. человек. Тема одиннадцатой книжной ярмарки — «Наука и культура».

Полная программа XI Красноярской ярмарки книжной культуры