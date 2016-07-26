До КРЯКК можно будет добраться на бесплатных автобусах

В дни проведения XI Красноярской ярмарки книжкой культуры (КРЯКК) от краевых библиотек до МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.
Автобусы будут отправляться от трёх библиотек в прямом и обратном направлениях:
- от Государственной универсальной научной библиотеки (ул. Карла Маркса, 114);
- от Красноярской краевой молодёжной библиотеки (ул. Щорса, 46, пр. Металлургов, 22);
- от Красноярской краевой детской библиотеки (ул. Корнетова, 2).
Расписание движения автобусов также размещено в указанных библиотеках. Автобусы будут обозначены стикерами.
Напомним, в районе МВДЦ «Сибирь» проходят автобусные маршруты № 27 «Междугородний автовокзал — пос. Водников-Полигон» и № 85 «мкрн. Верхние Черемушки — Ветлужанка».
По улице 78 Добровольческой бригады через остановку «Сбербанк» проходят следующие автобусные маршруты:
- № 50 «Солнечный — Стела»;
- № 53 «Ветлужанка — ул. Рокоссовского»;
- № 63 «Солнечный — Академгородок»;
- № 71 «Спортзал — пос. Таймыр»;
- № 74 «пос. Шинников — Кардиоцентр»;
- № 79 «Д/К Кировский — ул. Рокоссовского»;
- № 81 «ООО „Сибирский элемент“ — Железнодорожный вокзал»;
- № 98 «ЛДК — ОАО «РУСАЛ».
Ежегодно Красноярскую ярмарку книжной культуры, которую организует Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска, посещают более 50 тыс. человек. Тема одиннадцатой книжной ярмарки — «Наука и культура».