Красноярок приглашают в «Школу молодых мам»

10-12 ноября МВДЦ «Сибирь» приглашает молодых и будущих родителей на ярмарку детских товаров. Кроме большой распродажи детских вещей и товаров для дома, организаторы готовят обширную программу мероприятий для мам.

Специалисты красноярского Центра родительства проведут полезные беседы и мастер-классы на своем интерактивном стенде. В лекционной зоне состоится беседа по сохранению грудного вскармливания, где расскажут, что необходимо делать молодой маме, чтобы успешно кормить ребенка грудью, помогут в профилактике мастита и лактостаза, введении прикорма, дадут советы по правильному питанию женщины во время кормления грудью и многим другим вопросам. Беседа «Адаптация к беременности» будет интересна для будущих мам на ранних сроках беременности.

Материалы по теме Гид по КРЯКК-2017 для детей «Война микробов», ожившие картинки и другие чудеса

На сцене ежедневно будут проводить спортивные мастер-классы: «Йога для будущих мам», фитнес «Мама + малыш», «Дыхательная гимнастика и релаксация для будущих мам». Для тех, чьи дети уже подросли, проведут мастер-классы по тестопластике и рисованию мандал: эти навыки будут полезны при совместных развивающих занятиях с ребенком. Для детей от трех лет также будет работать площадка English for kids — на интерактивных занятиях малыши в игровой форме получат простые языковые навыки. Кроме того, пройдут мастер-классы для детей по фехтованию на палках.

Напомним, Ярмарка детских товаров пройдет 10-12 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).