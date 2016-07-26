Мобильный путеводитель и помощник в благоустройстве: в Красноярске выбрали перспективные стартапы

8 красноярских IT-проектов вошли в 3-й набор бизнес-акселератора «300 стартапов» — регионального партнера российского Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В течение трех месяцев совместно с экспертами свои стартапы будут развивать следующие проекты: сервис генерации заявок на благоустройство «1/5», образовательный сервис Red Social Team, облачный сервис для аудита каналов продвижения «Нейроаналитика», мобильный путеводитель «Нити города», помощник в покупках одежды Bunker, выездной ремонт смартфонов ikengoo.ru, производство и дистрибуция эксклюзивных подарков «Ариэти», отслеживание распродаж Sale.

Основная цель участников — по окончанию программы поступить в очный акселератор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), либо выйти на ежемесячную прибыль в 1 млн рублей.

«Наша задача — отбирать и готовить те проекты, где есть потенциал, но не хватает опыта или каких-либо компетенций для самостоятельного масштабирования. Однако желание работать, применять новые знания и методологии позволяет командам попасть в набор. Здесь мы подключаем трекеров (кураторов), приглашаем экспертов ФРИИ, инвестируем в проекты», — рассказал основатель бизнес-акселератора, бизнес-ангел Андрей Шевелев.

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После старта участники программы в течение трех дней будут работать с известным российским экспертом в области customer development (тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях), трекером ФРИИ Дмитрием Соколовым. Стартаперы должны подготовить проблемное интервью, пообщаться с потенциальными клиентами и ответить на ряд вопросов о своем проекте.

Резиденты бизнес-акселератора «300 стартапов» отбираются на тренинге «Прокачка». Ближайший пройдет в эту субботу, 4 ноября. Записаться можно здесь.