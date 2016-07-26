«Русский Уголь» наращивает производство высококалорийного угля

Компания «Русский Уголь», входящая в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, увеличит производство высококачественного каменного угля для российских и зарубежных потребителей. Для этого компания начала реконструкцию обогатительной фабрики разреза Степной в Хакасии, благодаря которой производственная мощность предприятия увеличится на 1 млн. тонн твердого топлива в год.

Обогащение угля — современная технология переработки твердого топлива, благодаря которой российской угольной отрасли удается ежегодно наращивать объемы экспортных поставок. Этот вид переработки повышает калорийность и качественные характеристики угля, создавая «черному золоту» весомые конкурентные преимущества на мировом рынке.

Обогатительная фабрика на разрезе Степной в Хакасии была введена в эксплуатацию в 2011 г. Сейчас в ее штате более 200 специалистов. В 2016 году на фабрике было обогащено около 3,4 млн. тонн угля. После реконструкции, которую планируется завершить к середине 2018 года, производственная мощность предприятия увеличится до 4,5 млн. тонн.

«На уголь приходится около 40% мирового топливно-энергетического баланса. Технология обогащения является важным конкурентным преимуществом российского угля на мировом рынке. А используемый на обогатительной фабрике разреза Степной метод очистки угля — обогащение в водной среде — максимально экономичен и позволяет сводить к минимуму затраты на содержание фабрики, не повышая себестоимость продукции. Благодаря этому мы предлагаем потребителям не только более качественную, но и более доступную продукцию», — сообщил генеральный директор «Русского Угля» Станислав Грачев.

Угольный разрез Степной введен в эксплуатацию в 1993 году. Ежегодно на нем добывают свыше 4 млн. тонн энергетического угля, идущего на нужды предприятий большой энергетики и на экспорт. С ввода угольного разреза в эксплуатацию на Степном добыто свыше 57 млн. тонн «черного золота».