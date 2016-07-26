День народного единства, мистическое шоу и «Ночь искусств»: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем в субботу составит 4°C, а в воскресенье 2°C . Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Суббота, 4 ноября:

Суббота в Красноярске начнется с бесплатных занятий физкультурой (18+). В программе: пробежка, растяжка, йога, дыхание, женские практике и купание по желанию. Начало в 10:00. Место сбора: остров Татышев, под Октябрьским мостом.

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В 11:00 на Театральной площади начнется праздник в честь Дня народного единства (0+). Зрителей ждут выступления творческих коллективов национально-культурных автономий края — якутской, чувашской, украинской, татарской и др. Главное событие праздника — фестиваль живой истории. Все желающие смогут посмотреть на показательные выступления реконструкторов, посетить выставку исторических костюмов и макетов оружия, оружейную мастерскую, осмотреть экспозицию казачьего быта. Праздник продолжится до 15:00.

В 11:00 красноярцам предлагают отправиться на туристическую прогулку по Гремячей гриве (14+). Организаторы приглашают пройтись по тропам: Удачная, ГТО, Крутой подъём и Обзорная. Участие бесплатное, но строго по записи здесь. Место сбора: остановка «Совхоз Удачный».

В Филармонии покажут интерактивный музыкальный спектакль для детей «Бесконечный лабиринт» (6+). Маленьких зрителей ждет музыкальное путешествие в мир скандинавских сказок, разыгрываемое с помощью струнного ансамбля и электромузыкальных инструментов. Начало в 16:00.

В 19:30 в Филармонии начнется концерт Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнёва, посвященный Евгению Евтушенко (12+).

В Театре оперы и балета зрителям представят мистическое шоу «Русалка» (14+). В экспериментальном спектакле «Русалка» рассказывается известная всем история на новый лад. Начало в 21:00.

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В 20:00 красноярцев приглашают на «Космическую ночь искусств» в Доме искусств (16+). На мероприятии гости смогут приблизиться к разгадкам тайн космоса и познать Вселенную через приобщение к разным видам искусства: литературе, музыке, кинематографу, изобразительному искусству и театру. Всего в программе Космической Ночи искусств будет представлено 6 блоков по всем видам искусства, в каждом из которых любой посетитель найдет мероприятие себе по душе. Также в 20:00 Ночь искусств начнется в Театре кукол.

Яркую программу представит и Музыкальный театр (16+). В 22:00 там начнется «Красная ночь» с девизом «Искусство в массы». Гостей ждет мастерская революционного плаката, поэтические батлы, пластические перформансы и танцевальные флэшмобы, исполнение революционных песен в хоре с артистами, показ кинокартин, живая музыка в исполнении оркестра и многое другое. Кульминацией «Красной ночи» станет всеобщий революционный митинг под предводительством самого «Владимира Ильича Ленина». Вход свободный.

Воскресенье, 5 ноября:

В 11:30 юных красноярцев приглашают на концерт-урок «Музыкальная академия» в Филармонию (6+). Рекомендовано детям 7 до 14 лет, учащимся музыкальных школ, а также тем, кто желает развить в себе творческое мышление, музыкальность и хочет научиться слышать, чувствовать и понимать музыку Средних веков.

В 13:00 в эко-парке «Адмирал» откроется «Парк ремёсел». В программе множество мастер-классов. Красноярцы смогут научиться изготавливать спикеры и эко-кормушки для птиц своими руками, а также мастерству мехенди, правошарному рисованию многому другому.

В спортивном комплексе «Арена. Север» начнется баскетбольный матч премьер-лиги регулярного Чемпионата России между красноярским клубом «Енисей» и курским «Динамо» (6+). Начало в 16:00.