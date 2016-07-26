Пропавшую в Красноярске школьницу нашли мертвой

Пропавшую в Красноярске ученицу гимназии «Универс» нашли мертвой. 17-летняя Наталья Разумовская ушла из дома на улице Копылова вечером 1 ноября без телефона и документов и не вернулась.

Судя по её профилям в соцсетях, она последний раз заходила в свой аккаунт перед уходом из дома, сменив статус на «Никто не нужен».

Девушку искали полиция и волонтеры.

Вечером 4 ноября волонтерская организация «Поиск детей — Красноярск» сообщила, что поиски прекращены, девушка найдена погибшей.

Предварительная причина смерти — падение с высокого этажа.