В Красноярске популярную зимнюю ярмарку перенесут на новое место

В этом году зимняя ярмарка «Белая» впервые пройдет на Театральной площади Красноярска. Все предыдущие годы она располагалась в районе ТРЦ «Планета».

Как рассказали в медиагруппе «Прима», придумавшей и воплотившей проект, с 20 декабря на Театральной площади будет построен ярмарочный сказочный город с катком, аттракционами и армией ледяных пингвинов. Целый месяц красноярцы и гости города на «Белой ярмарке» смогут купить сувениры, выпить согревающий напиток, прокатиться с идеальной горки и сделать несколько десятков фотографий в волшебной атмосфере.

Кроме того, на «Белой ярмарке» будет организована сцена с рождественскими хорами, лучшими группами и оркестрами города. В зоне еды можно будет перекусить блинчиками, пряниками, пловом, шашлыками, супом в стаканчиках, бургерами и горячим чаем. Для детей будет открыта «Избёнка Деда Мороза», где можно будет сделать фото с Дедушкой. Подробную информацию о площадках и мероприятиях «Белой» можно узнать из путеводителя по ярмарке.