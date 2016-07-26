Красноярские мастерицы связали свитера для уличных деревьев

В сквере напротив Театра юного зрителя появилась арт-композиция «Тёплая аллея». 31 октября авторы проекта «одели» деревья сквера Кировского района в зимние одежды.

Реализация проекта стала возможна благодаря победе в конкурсе по оформлению городских пространств «ИСКРА», который проходит в Красноярске с 2014 года. Авторы проекта участвовали в конкурсе в номинации «Микроурбанизм», где была предложена работа с деталями городской жизни Красноярска. На создание 12 нарядов для деревьев проектная команда потратила 320 клубков ниток. Главной идеей авторы называют пробуждение тепла в сердцах горожан. В условиях сибирской непогоды, одетые в яркие вязаные чехлы деревья привлекают внимание горожан.

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«Осенью деревья сбрасывают листья и остаются „раздетыми“ на всю зиму. Чтобы они не мёрзли, мы для них связали специальные свитера. Ведь даже деревьям в условиях сибирской непогоды хочется тёплого укрытия от ветра и холода. Теперь, когда они стоят в таких ярких одеждах, на душе становится уютнее и по-домашнему тепло», — рассказала автор проекта Алёна Марцыняко.

Проект выполнен в технике ярнбомбинг, что переводится как «взрыв пряжи». Это вид уличного искусства — вязаные украшения для деревьев, скамеек, скульптур и других элементов городского ландшафта. В России одни из первых объектов уличного вязания появились в Москве в 2011 году.