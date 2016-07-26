В Красноярске произошел пожар на ЦБК

Обновлено: в 5 часов вечера пожар ликвидировали.

На правобережье Красноярска произошел пожар — днем 5 ноября загорелось неэксплуатируемое строение бывшего целлюлозно-бумажного комбината. По данным МЧС региона, пожар по ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8 начался в 13:48 часов.

На тушение пожара от МЧС привлекалось 25 человек и 9 единиц техники. Огонь распространился на достаточно большой площади — 1000 кв. м. Причину пожара установят позже. Информации о возможных пострадавших нет.

«Расстояние до жилых домов — 250 м, угрозы распространения пожара нет. В настоящее время идет тление, пожарные проливают дымящееся здание », — пояснили в МЧС.

На месте пожара также работают полицейские — экипаж ДПС организовывает там движение транспорта.

Напомним, в 2009 году Арбитражный суд Красноярского края признал ООО «Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат» банкротом, было введено конкурсное производство. Весной 2014 года энергетики ввели режим полного ограничения потребления электроэнергии на комбинате за многомиллионные долги. Последний крупный пожар на территории ЦБК произошел весной 2016 года — на складе опилок. Тот пожар стал одной из причин загрязнения воздуха в Красноярске, на территории ЦБК даже пришлось вводить режим ЧС.