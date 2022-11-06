Приезд Деда Мороза и фотосессия с супергероями: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем в составит 3°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В 12:00 красноярцев приглашают в Дом кино на документальный фильм «Сила мечты» (12+). Среди героев: поэт Владимир Маяковский, актер и режиссер Лев Кулешов, режиссер Сергей Эйзенштейн, государственный деятель Борис Шумяцкий и другие. В два первых десятилетия после Октябрьской революции случилась и еще одна — художественная. Герои фильма расскажут зрителям историю этого уникального периода, и через призму уникальных архивов можно взглянуть на их борьбу за новое общество.

В кинотеатре «Мори Синема» в 17:00 начнется фотосессия с героями из фильма «Тор: Рагнарёк».

Сегодня красноярск прибывает команда телеканала НТВ вместе с Дедом Морозом посетит Красноярск. В 17:30 на площади перед ТРЦ «Июнь» состоится большой и шумный праздник, посетить который сможет любой желающий.

В концерт-холле «CIRCUS» пройдет концерт Макса Коржа (18+). Начало в 19:00.

В Гранд холл «Сибирь» пройдет большой сольный концерт тинейджерской группы Open kids (6+). Начало в 19:00.

В Театре оперы и балета покажут трагикомедию «Поздняя любовь» (16+). Исполнители: Клара Новикова, Леонид Каневский, Даниил Спиваковский. Начало в 19:00.