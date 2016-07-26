Жительница Минусинска стала призером конкурса «Ростелекома» «Спасибо интернету»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги третьего всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2017». В число его победителей вошла жительница Минусинска. Екатерина Истомина стала серебряным призером номинации «Мои интернет-достижения». Конкурсная комиссия высоко оценила ее эссе, посвященное важнейшей роли интернета в ее жизни и общественной деятельности.

Церемония награждения победителей третьего всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2017» состоялась в Москве на RIW 2017. Конкурс был организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.

На конкурс поступило более 3 000 заявок из 76 регионов Российской Федерации. Красноярский край стал вторым регионом по количеству поданных на конкурс работ. Из городов и сел региона для участия в «Спасибо интернету» подано 145 заявок (5,24 % от общего числа работ).

Как отметила и.о. заместителя председателя правительства-министр социальной политики Красноярского края Галина Пашинова, большую работу по привлечению пенсионеров к конкурсу «Спасибо интернету» и в целом по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста и инвалидов проводят органы социальной защиты населения.

«Второй год подряд жители края входят в число победителей. Это результат комплексной работы с представителями старшего поколения не только в краевом центре, но и на всей территории края», — отметила Галина Пашинова.

Участники конкурса соревновались между собой в номинациях: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель», «Интернет-краевед» и «Интернет-путешественник». Победителей определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций.

Среди участников конкурса 85,7 % женщин и 14,3 % мужчин. Возрастные рамки потенциальной аудитории проекта «Азбука Интернета», по данным статистики конкурса, за три года расширяются от 50 до 100 лет и более. Так, рекордом 2017 года стало участие в конкурсе Надежды Мягких из Братска Иркутской области, которой исполнился уже 101 год. Возраст еще четверых участников — более 90 лет.

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69 % конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 31 % — обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета». В 2015 году соотношение по этому показателю было 85,3 % и 15,7 % соответственно.

Пользователями портала gosuslugi.ru являются 74 % участников конкурса. Количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг, растет с каждым годом.

76 % работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне проникновения интернета. 8 % участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.

«Возможности информационного общества меняют окружающую действительность. В первую очередь, они могут помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, людям, которые живут за пределами больших городов, — отметил заместитель директора — директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Однако начинать освоение новых технологий „с нуля“ пожилым людям или людям с инвалидностью бывает сложно без поддержки. Именно поэтому „Ростелеком“ стремится способствовать инициативам, которые дают первый импульс людям к дальнейшему самостоятельному освоению цифрового пространства».

Конкурс «Спасибо интернету 2017» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru.