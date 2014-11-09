Живодеров предложили отправлять в колонии на пять лет

Госдуме предложили установить более суровое наказание за жестокое обращение с животными. Соответствующий законопроект опубликовали в думской электронной базе данных.

Авторы инициативы предложили наказывать садистов, убивших или изувечивших животное из хулиганских побуждений, штрафом до 80 тыс. рублей, либо отправлять на 360 часов на обязательные работы. Кроме этого, суд может выбрать наказание в виде года исправительных работ, ареста на полгода или лишения свободы до трех лет. Сейчас максимальная санкция по этой статье — арест на срок до шести месяцев.

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Если же над животным будут издеваться в присутствии ребенка, либо делать это будет группа людей, а снимки и видеозапись происходящего будут транслировать в интерне, наказание увеличится.

За это предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Сейчас максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Таким образом преступление перейдет в категорию преступлений средней тяжести.