Красноярца осудили за жестокое убийство щенка на глазах у детей

Суд приговорил 43-летнего ранее судимого красноярца к 7 месяцам ограничения свободы за убийство щенка. Инцидент произошел днем 22 апреля этого года в одном из дворов Ленинского района города.

По данным краевой прокуратуры, пьяный мужчина задушил дворового щенка, с которым играли дети в возрасте 8-9 лет. «Дети испугались, пытались остановить убийство животного, просили мужчину не мучить собаку, но он не реагировал, и унес животное к себе в комнату общежития. Там он отрезал ему голову и выбросил в окно», — рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы по теме Пёсорепортаж: Наши лучшие друзья Прошерстили ваши инстаграмы

Дети пожаловались на живодера родителям, а те вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка обнаружили голову убитого щенка под окнами общежития, в котором жил мужчина. Дети опознали замученного щенка.

Минимальное наказание, которое грозило хулигану, — до 80 тыс. рублей штрафа, максимальное — арест на срок до 6 месяцев. Суд назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы — совокупность обязанностей и запретов, которые исполняются без изоляции осужденного от общества при осуществлении надзора за ним.