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В Красноярске прошел первый в истории полицейский парад
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В Красноярске прошел первый в истории полицейский парад

10 ноября 16:06
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Полицейские проехали по улицам Красноярска на ретро-технике в честь 100-летия МВД. Участие в параде приняли все структуры, которые в разные годы входили в состав МВД России — полиция, МЧС России, Росгвардия и ГУФСИН.

В пресс-службе напомнили, что парад приурочен к 100-летнию советской милиции — декрет о ее создании был подписан 10 ноября 1917 года. В 11:00 по площади Революции прошли колонны силовых структур и правоохранительных органов Красноярского края

«Впервые за долгие годы перед трибунами одновременно пронесли знамена советской милиции и полиции Красноярского края. Милицейский стяг находился в руках сотрудников ГУ МВД по краю, одетых в форму милиционеров 70–80-х годов», — отметили в пресс-службе.

В честь 100-летния советской милиции полицейские провели в центре города парад
Фото: 24.мвд.рф
Следом за современным флагом по площади пронесли флаг советской милиции. Его несли сотрудники, одетые в форму 80-х годов прошлого века
Фото: 24.мвд.рф
Кроме сотрудников полиции в нем приняли участие все структуры, которые когда-то входили с состав милиции
Фото: 24.мвд.рф
На площади присутствовали сотрудники ГУФСИН
Фото: 24.мвд.рф
На площади присутствовали сотрудники ГУФСИН
Фото: 24.мвд.рф
Пожарные тоже в прошлом веке были работниками МВД
Приветствовали участников главный Федеральный инспектор по Красноярскому краю Сергей Блинов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, и.о. заместитель главы края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко и исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председатель правительства Виктор Томенко
Фото: 24.мвд.рф
Парад принял начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий
Фото: 24.мвд.рф
На площади собралось достаточно много зрителей
Фото: 24.мвд.рф

Следом за полицейскими на площадь выехала современная и ретро-техника полиции, пожарных и Росгвардии.

«В честь праздника перед трибунами прошли милицейские ретро-автомобили — ГАЗ-21 „Волга“, ВАЗ-2101 „Копейка“, Москич-2140 и автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69», — отметили в пресс-службе.

Следом за людьми на площадь вышла техника
Фото: 24.мвд.рф
Все ретро-образцы полицейской техники работают лишь выставочными экспонатами
Фото: 24.мвд.рф
На парад они приехали своим ходом
Фото: 24.мвд.рф
Пожарные тоже показали ретро-технику — ЗИЛ-131. Но эти машины все еще защищают город от пожаров
Фото: 24.мвд.рф
Из новой техники — многотонный «Урал», который стоит на вооружении в специализированной части по тушению крупных пожаров
Фото: 24.мвд.рф
Самая многочисленная техника представляла дорожную полицию
Фото: 24.мвд.рф
Сотрудники ГУФСИН прокатались по Красноярску на боевой машине
Фото: 24.мвд.рф

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