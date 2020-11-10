В Красноярске прошел первый в истории полицейский парад

Полицейские проехали по улицам Красноярска на ретро-технике в честь 100-летия МВД. Участие в параде приняли все структуры, которые в разные годы входили в состав МВД России — полиция, МЧС России, Росгвардия и ГУФСИН.

В пресс-службе напомнили, что парад приурочен к 100-летнию советской милиции — декрет о ее создании был подписан 10 ноября 1917 года. В 11:00 по площади Революции прошли колонны силовых структур и правоохранительных органов Красноярского края

«Впервые за долгие годы перед трибунами одновременно пронесли знамена советской милиции и полиции Красноярского края. Милицейский стяг находился в руках сотрудников ГУ МВД по краю, одетых в форму милиционеров 70–80-х годов», — отметили в пресс-службе.

Следом за полицейскими на площадь выехала современная и ретро-техника полиции, пожарных и Росгвардии.