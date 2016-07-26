На правобережье Красноярска открыли новый храм

Сегодня митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил чин освящения храма святого великомученика Фёдора Тирона.

Новый храм построили в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье», рядом с Никольским храмом-памятником жертвам политических репрессий и еще несколькими церковными сооружениями.

Как сообщили в Красноярской епархии, в строительстве, длившемся более 4 лет, приняли участие около 70 предприятий и организаций, практически все из которых работали на благотворительной основе. Активную поддержку строительству церкви Феодора Тирона оказали представители власти Красноярского края и Красноярска.

Храм построен в стиле раннехристианских базилик по проекту архитектора Владимира Терскова. Здание рассчитано на 500 прихожан. На цокольном уровне также располагаются помещения под трапезную, воскресную школу и кабинеты священнослужителей.