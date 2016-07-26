Красноярцам посоветовали не экономить на новом матрасе

Эксперты в области сна посоветовали красноярцам, которые хотят сделать кровать более комфортной, процесс засыпания быстрым, а сон — здоровым и полноценным, не экономить на покупке матраса.

Ценники даже на похожие внешне матрасы одного размера в специализированных магазинах могут существенно отличаться. По словам специалистов компании «Дримлайн», это может быть обусловлено несколькими причинами.

Прежде всего, покупателям советуют обращать внимание на наполнитель матраса. «В основе любого матраса лежат наполнители. Они могут быть представлены качественными натуральными материалами, как кокосовая койра или, к примеру, латекс. В бюджетных моделях натуральный латекс заменен искусственными аналогами или обычным поролоном. Ортопедические свойства у моделей на основе искусственных наполнителей хуже. Кроме того, срок службы синтетических материалов меньше», — уточнили в компании компании Dreamline.

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Также в дешевых матрасах нет материалов, которые выводят комфорт сна на более высокий уровень — например, материала с эффектом памяти или охлаждающего геля.

На итоговую цену изделия влияют пружины матраса. Самый дешевый вариант — это матрас на блоке «Боннель». Это комплекс зависимых пружин, которые практически не поддерживают тело. Среди специалистов это считается устаревшей, зато дешевой технологией.

Более дорогие варианты — это независимые пружины с количеством отдельно работающих блоков до 250 штук на кв. м изделия. В самые дорогих матрасах количество независимых блоков может достигать 1000 на кв. м матраса.

«Чем больше пружин — тем лучше поддержка и распределения веса. Кроме того, хорошие пружины выдерживают больший вес. Если вы не хотите покупать дорогой матрас, но для вас важны ортопедические свойства — выбирайте модели с хорошими наполнителями и независимым пружинным блоком среднего ценового сегмента. Новый матрас покупается минимум на 5-10 лет, и заплатив всего раз, вы будете радоваться покупке на протяжении многих ночей», — уточнили в «Дримлайн».

Узнать больше о покупке матрасов, их стоимости и особенностях можно на сайте компании Дримлайн.