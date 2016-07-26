Розничный бизнес ВТБ в Красноярском крае на четверть увеличил объемы кредитных выдач

За девять месяцев 2017 года розничный бизнес ВТБ в Красноярском крае выдал 20,3 млрд заемных средств. Это почти на четверть превышает объемы выдач за аналогичный период прошлого года.

Объем средств, выданных ВТБ за девять месяцев 2017 года в рамках ипотечного кредитования, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 16 % и составил 9,5 млрд рублей. Более шести тысяч семей в регионе стали обладателями собственного жилья с помощью ипотечных кредитов от банка ВТБ. Растущий спрос на ипотеку обусловлен снижением ставок по ипотечным программам, снижением требований к величине первоначального взноса, более тесным сотрудничеством с застройщиками и риэлторами Красноярского края.

Существенный рост выдач наблюдался и по другим кредитным продуктам банка. Особенно это сказалось на автокредитах и кредитах наличными. С начала нынешнего года более тысячи человек в регионе с помощью автокредита стали обладателями нового собственно автомобиля. На эти цели банком было выдано 740 млн рублей, что на 76 % превышает показатель аналогичного периода 2016 года. По потребительским кредитам розничный бизнес ВТБ в Красноярском крае выдал почти 9 млрд рублей.

Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в регионе вырос по итогам девяти месяцев на 10 % и составил 64 млрд рублей. Самый активный рост портфеля показало потребительское кредитование — на 10 % к такому же периоду 2016 года и ипотечное кредитование — на 9 %. На конец периода портфель кредитов наличными составил 20 млрд рублей, ипотечный — 38 млрд рублей. Объем привлеченных средств от населения вырос с начала года более чем на 4 млрд рублей и на 1 октября 2016 года составил 26,2 млрд рублей. В том числе, портфель депозитов — 19,7 млрд рублей.

Важное изменение в группе ВТБ, имеющее стратегический характер, — присоединение банка ВТБ24 к ВТБ. Юридическое присоединение ВТБ24 к ВТБ произойдет в январе 2018 года, когда все банки группы будут работать под единым брендом ВТБ.

«Переход к модели единого банка оптимизирует его структуру и повышает эффективность взаимодействия двух бизнес-линий — корпоративной и розничной. Интеграция позволит совместить лучшие практики в работе обоих банков и объединить в одну команду сильнейших представителей банков группы, оптимизировать расходы за счет сокращения дублирующих функций и интеграции операционных платформ, региональных сетей и инфраструктуры. Также это позволит применить лучшие практики в обеспечении высокого уровня клиентского сервиса», — отметил розничный бизнес-лидер ВТБ в Красноярском крае Сергей Никулин.

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В регионе с 2018 года сеть розницы будет насчитывать не менее 30 банковских офисов.

В рамках объединения 1 октября 2017 года в регионах присутствия двух розничных банков группы — ВТБ24 и Розничного филиала ВТБ (экс-Банк Москвы) — назначены бизнес-лидеры по рознице. В Красноярском крае управляющим розничным бизнесом ВТБ стал Сергей Никулин.