Кредитный портфель для предприятий региона вырос на 60 %

Объем средств, выданных корпоративным филиалом банка ВТБ в Красноярском крае за 9 месяцев 2017 года региональным предприятиям и организациям, составил 20,5 млрд рублей, что на 60 % больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Кредитный портфель предприятий среднего бизнеса (предприятий и организаций с годовой выручкой от 300 млн рублей) в течение отчетного периода увеличился на 74 %. Наиболее активно по сравнению с началом 2017 года в портфеле средних компаний ВТБ в Красноярске выросла доля добывающей отрасли (+ 195 %), жилищного и коммерческого строительства (+ 69 %), цветной металлургии (+ 55 %), машиностроения и металлообработки (+ 29 %). Наиболее крупные проекты в сегменте среднего бизнеса в третьем квартале 2017 года реализованы в области девелопмента и добывающей промышленности.

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«За истекший период проделана большая работа: мы существенно расширили географию наших контактов в сегменте среднего бизнеса. Сегодня банк обладает всеми современными возможностями дистанционного обслуживания, что позволяет нам успешно работать с компаниями региона от Хакасии до Норильска. Мы нарастили портфель в стратегически важном для нас сегменте за счет реализации проектов в отрасли инфраструктурного строительства, операций с недвижимостью, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Наша задача — реализовать начатые проекты до конца 2017 года», — прокомментировала управляющий корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева.