Самовольные врезки в сети нанесли ущерб СГК на 5,5 млн рублей

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) продолжает работы по выявлению и пресечению незаконных присоединений к теплосетям. За 10 месяцев 2017 года сотрудниками КТТК обнаружено восемь крупных врезок, общий ущерб от которых составил свыше 5,5 млн рублей.

Факты несанкционированного подключения к трубопроводам выявляются практически во всех районах Красноярска в результате ежедневных обходов и периодических рейдов, которые проводят сотрудники теплотранспортной компании. Для привлечения нарушителей к административной ответственности составляются акты о самовольном подключении к сетям теплоснабжения, подаются заявления в правоохранительные органы. Причиненный ущерб взыскивается в судебном порядке.

Согласно действующему законодательству, безучетное потребление тепловой энергии влечет за собой наложение административного штрафа — до 15 тысяч рублей на физических лиц, до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет — для должностных лиц. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Помимо штрафа, виновный обязан оплатить полученную тепловую энергию и возместить компании затраты по устранению нарушения.

«Врезки в теплосеть, прежде всего, нарушают права добросовестных потребителей, которые недополучают тепловую энергию. Помимо этого, нарушители наносят многомиллионный ущерб компании, ставят под угрозу теплоснабжение ближайших зданий и жилых домов: самовольные подключения существенно влияют на гидравлический режим системы теплоснабжения, — рассказывает директор КТТК Сергей Иванов. — С этой проблемой мы продолжаем бороться самым жестким образом, привлекая к работе органы правопорядка».

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Чаще всего такие явления наблюдаются в частном жилом секторе, гаражных массивах, а также в промышленных зонах. Нарушителями становятся владельцы отдельно стоящих зданий, которые подключаются к тепловым сетям без соответствующего разрешения и заключенного договора теплоснабжения. Выявляются случаи несанкционированного потребления тепла и горячей воды абонентами, с которыми ранее были расторгнуты договоры на поставку ресурса в связи с образовавшейся задолженностью.

Сообщать о фактах самовольного подключения к теплосети можно по телефону Красноярской теплотранспортной компании (391) 252-44-83, а также по электронной почте KTTK@sibgenco.ru.