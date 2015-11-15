У российского Деда Мороза попросили «не затюканных» женихов и металлоискатель

Главный Дед Мороз рассказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС, что у него чаще всего просят жители России.

Письма к новогоднему волшебнику присылают россияне в возрасте от 7 до 90 лет. Дед Мороз рассказал, что очень часто у него просят снизить процентную ставку по ипотеке или помочь ее закрыть. Среди необычных просьб — женихи и металлоискатель для поиска кладов.

«Ребенок просит: „Дедушка Мороз, мне нужна лопата и металлоискатель“. Видимо он что-то знает, чего мы с вами не знаем. Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку, или вот еще чудное: „То, что я тебе заказывала, мама уже купила, поэтому ты можешь деньгами“. Кажется, пройдет немного времени, и мне уже будут писать номер карты», — рассказал волшебник.

Дед Мороз добавил, что у него еще ни разу не просили биткоины, зато молодые девушки регулярно просят «мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами».