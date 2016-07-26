Губернатор Хакасии запретил многомиллионные полёты к Агафье Лыковой

Губернатор Хакасии Виктор Зимин раскритиковал Кемеровскую область за полёты к знаменитой сибирской отшельнице Агафье Лыковой. Помощь отшельнице от главы Кемеровской области Амана Тулеева, с которым женщину связывает 20-летняя дружба, Зимин назвал пиаром.

Власти Кемеровской области несколько раз в год летают на вертолете на заимку к Лыковой, которая находится на территории заповедника «Хакасский». Они передают ей гостинцы и помогают по хозяйству. Делают они это открыто, публикуя на сайте администрации фотоотчеты о визитах. Накануне губернатор Хакасии высказал недовольство такими полётами и заявил, что «не очень любит бабушку Агафью, но с большим уважением относится к старообрядческой вере».

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В ходе прямой линии к Зимину обратился житель Кировской области, который сообщил, что хочет принять старообрядческую веру, и попросил помощи добраться до Лыковой. В ответ на это Зимин отметил, что отшельница «не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса». Он также напомнил, что она живет в заповедной зоне, где запрещена любая хозяйственная деятельность. Губернатор Хакасии даже вспомнил слова своей покойной матери по поводу образа жизни Лыковой: «У меня мама, царствие небесное, всегда возмущалась и говорила: „Сынок, это несправедливо, я всю жизнь на государство отработала, но ко мне вертолеты не летают, а эти люди ни дня не работали на государство и еще спрятались от войны“».

Зимин также напомнил, что Лыковой неоднократно предлагали переселиться: «Политически, конечно, красиво возле этого флага стоять — вовремя доставить продукты по сигналу. У нас заповедник весь на это работает, инспекторы ходят, дрова колют. Богоугодное дело, наверное. Но давно предлагалось переселить бабушку Агафью в хорошие, достойные условия — в город, в село... Но такие миллионы... Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация».

В итоге Зимин выступил против таких полетов: «Запретил больше. Сказал: „Ещё раз борт придёт оттуда, вы нарушили закон страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать“. И позорить нас не надо. В той части что мы... а они там прямо кормильцы (о Кемеровской области)».