«Нельзя запретить дружить»: Кемеровская область продолжит помогать Агафье Лыковой

Аман Тулеев не оставит хакасскую отшельницу без помощи. Об этом сообщили сегодня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.

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Накануне глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что запретил соседям из Кемеровской области помогать Агафье Лыковой, которая живет на территории заповедника «Хакасский». Губернатор рассказал, что «не любит бабушку Агафью» и считает постоянную помощь ей со стороны администрации Кемеровской области пиаром.

В пресс-службе областной администрации заявили, что отказываться от помощи отшельнице не собираются. Продукты и другую помощь Агафье Лыковой руководитель Таштагольского района Владимир Макута доставляет во время облетов шорской тайги. Отшельница, в свою очередь, передает с ним приветы и подарки для Амана Тулеева, с которым знакома больше 20 лет.