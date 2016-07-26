«Нельзя запретить дружить»: Кемеровская область продолжит помогать Агафье Лыковой

Аман Тулеев не оставит хакасскую отшельницу без помощи. Об этом сообщили сегодня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области.
Накануне глава Хакасии Виктор Зимин заявил, что запретил соседям из Кемеровской области помогать Агафье Лыковой, которая живет на территории заповедника «Хакасский». Губернатор рассказал, что «не любит бабушку Агафью» и считает постоянную помощь ей со стороны администрации Кемеровской области пиаром.
В пресс-службе областной администрации заявили, что отказываться от помощи отшельнице не собираются. Продукты и другую помощь Агафье Лыковой руководитель Таштагольского района Владимир Макута доставляет во время облетов шорской тайги. Отшельница, в свою очередь, передает с ним приветы и подарки для Амана Тулеева, с которым знакома больше 20 лет.
«Амана Тулеева и Агафью Карповну связывает давняя дружба. Мы оказываем системную помощь: не только продукты и гостинцы, но к ней ни раз приезжали волонтеры, помогали по хозяйству, охотники защищали ее дом и хозяйство от медведей. Нельзя запретить дружить. Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — заявили представители администрации.