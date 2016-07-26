Красноярца уличили в распространении детской порнографии через интернет

Полицейские задержали красноярца, который делился с соседями порнографическими записями. Об этом рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По данным сотрудников отдела «К», 54-летний красноярец выкладывал в пиринговую файлообменную сеть порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних. Полицейские изъяли у него в квартире компьютер, а также маршрутизатор, при помощи которого мужчина распространял запрещенные файлы.

В пресс-службе отметили, что материалы находились в открытом доступе и скачать их мог любой желающий. Сейчас по данному факту проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.