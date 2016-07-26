Для красноярских студентов учредили новые стипендии

Студенты красноярских вузов смогут претендовать на новые стипендии. Соответствующий закон в двух чтениях накануне приняли депутаты Законодательного Собрания края.

Документом предлагается дополнительно учредить три стипендии имени династии Гадаловых за достижения в области экономики и предпринимательства. В ходе обсуждения депутаты отметили, что это решение обсуждали с предпринимательским сообществом. Кроме того, народные избранники подчеркнули, что Гадаловы — известная купеческая семья, внесшая большой вклад в развитие региона, и такие стипендии позволят сохранить преемственность и традиции сибирского предпринимательства.

Гадаловы —красноярские купцы, потомственные почетные граждане. Основатель династии — Герасим Гадалов — торговал мануфактурными товарами, вином, доставлял продовольствие и мануфактуру на золотые прииски. Его сыновья и внуки помимо торговли занимались ювелирным делом и добычей золота, а также стали основателями Сибирского акционерного общества пароходства, промышленности и торговли. Они вели активную благотворительную деятельность, являлись почетными членами многих благотворительных обществ, попечителями учебных заведений, участвовали в строительстве церковноприходской школы, мужской и женской гимназий.

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Благодаря Гадаловым в Красноярске открылся электросинематограф, кинотеатр, общественная библиотека. Они пожертвовали средства на строительство Красноярского музея и городской библиотеки, создание местных отделений Российского общества Красного Креста, открытие Иркутского университета.

Еще две дополнительные стипендии для студентов Красноярского края будут носить имя академика Леонида Киренского. Ее будущие специалисты получат за достижения в области компьютерных и информационных наук. По мнению председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Людмилы Магомедовой, законопроект о дополнительных стипендиях интересный и значимый.

«Внесение изменений в закон позволит морально и материально поощрять студентов образовательных организаций высшего образования края, достигших значительных результатов в указанных сферах деятельности», — отметила она.

Добавим, размер одной стипендии составит 7 тысяч рублей в месяц.