В Красноярском крае неосторожный подросток сгорел на глазах у друга

В Тасеевском районе Красноярского края 17-летний мальчик погиб в горящей бане.

Как пояснили краевом следственном управлении Следственного комитета, несчастный случай произошел вечером 16 ноября в селе Тасеево. 17-летний мальчик находился во дворе, где ухаживал за домашними животными, а затем пошел в баню, чтобы проверить печь. При этом он зачем-то взял с собой емкость с бензином.

«Подросток занес канистру в баню и, поставив на лавку, открыл топку печи. В этот момент емкость перевернулась и произошло моментальное возгорание одежды подростка и помещения бани. Мальчик погиб на месте происшествия», — рассказали в следственном управлении.

Об обстоятельствах несчастного случая родным подростка и следователям рассказал 12-летний друг его сводной сестры, который был в это время во дворе. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.