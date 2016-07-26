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Волонтеры обвинили персонал красноярской больницы в затянувшихся поисках старика
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Волонтеры обвинили персонал красноярской больницы в затянувшихся поисках старика

17 ноября 14:05
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Волонтеры нашли потерявшего память старика в красноярской больнице и пожаловались на черствость персонала. Об этом заявили представители общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

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Сообщения с просьбами помочь в поисках 76-летнего Владимира Шубникова появились в социальных сетях 7 ноября, через два после его ухода из дома. Волонтеры отмечали, что мужчина страдает потерей памяти, поэтому в кармане его куртки есть записка с адресом и телефоном родных. Однако с родными никто не связался.

Вчера общественники узнали, что мужчина находится в больнице.

«Владимир Михайлович, заслуженный летчик, найден в 20 больнице в тяжелом состоянии. Спасибо огромное неравнодушной сотруднице этой больницы, которая вчера позвонила нам и сообщила что дедушка лежит у них в тяжелом состоянии, но под фамилией Шубеников. Туда звонили ежедневно и полиция и волонтеры. И каждый раз ответ: «Нет такого, не поступал», — посетовали волонтеры.

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