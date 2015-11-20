Инженер ГХК стал пятикратным чемпионом мира по кикбоксингу

Инженер ФХ Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) Ильдар Габбасов в пятый раз подтвердил звание лучшего на чемпионате мира по кикбоксингу.

Соревнования прошли в Будапеште с 3 по 11 ноября. Ильдар Габбасов выступал в дисциплине «лайт-контакт» в весе до 89 кг. Одержав три уверенные победы, спортсмен встретился в финале с соперником из Словении Давидом Зибратом и выиграл. Третье место поделили итальянец Мартино Бонаити и ирландец Колм Гилшинан.

В чемпионате мира по кикбоксингу приняли участие около 2 000 спортсменов из более чем 65 стран мира. Помимо Ильдара Габбасова копилку золотых медалей Красноярского края в составе сборной России пополнили Никита Селянский и Ян Петрович, которые выступали в дисциплине фулл-контакт.