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Инженер ГХК стал пятикратным чемпионом мира по кикбоксингу
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Инженер ГХК стал пятикратным чемпионом мира по кикбоксингу

20 ноября 12:13
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Инженер ФХ Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) Ильдар Габбасов в пятый раз подтвердил звание лучшего на чемпионате мира по кикбоксингу.

Соревнования прошли в Будапеште с 3 по 11 ноября. Ильдар Габбасов выступал в дисциплине «лайт-контакт» в весе до 89 кг. Одержав три уверенные победы, спортсмен встретился в финале с соперником из Словении Давидом Зибратом и выиграл. Третье место поделили итальянец Мартино Бонаити и ирландец Колм Гилшинан.

Ильдар Габбасов стал пятикратным чемпионом мира по кикбоксингу
Источник: www.kraysport.ru
В финале спортсмен выиграл представителя Словении
Источник: www.sibghk.ru
Сборная России на чемпионате мира
Источник: www.kraysport.ru

В чемпионате мира по кикбоксингу приняли участие около 2 000 спортсменов из более чем 65 стран мира. Помимо Ильдара Габбасова копилку золотых медалей Красноярского края в составе сборной России пополнили Никита Селянский и Ян Петрович, которые выступали в дисциплине фулл-контакт.

«Победа — это первостепенная задача, для меня кикбоксинг — это больше, чем просто спорт, это уже давно образ жизни. Конкуренция с каждым годом растёт, приходит много молодых и перспективных бойцов, но эта энергия от победы внутри, заставляет каждый раз работать на пределе своих возможностей и выигрывать», — прокомментировал свой успех Ильдар Габбасов.

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