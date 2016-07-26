Делегация бизнесменов Великобритании примет участие в Сибирском энергетическом форуме

Большая делегация Великобритании примет участие в Сибирском энергетическом форуме и посетит выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия», которые пройдут в Красноярске с 22 по 24 ноября.

В составе делегации директор департамента международной торговли Посольства Великобритании в Москве Джон Линдфилд, советники по торговле Светлана Буканова, Светлана Пател, советник по инновациям Марина Соколова, доктора и профессора университетов Кардиффа, Абердина, Бристоля, Имперского Колледжа Лондона, представители ряда крупных британских компаний.

Джон Линдфилд выступит на пленарном заседании «Сделать Сибирь комфортнее. Современные возможности топливно-энергетического комплекса способны изменить имидж территории», которое состоится 22 ноября, в первый день работы форума. Тема доклада: «Открывая Великобританию: наука, бизнес, передовые технологии».

Спикер проведет обзор деятельности департамента международной торговли Великобритании в РФ, расскажет об экономической и политической ситуации, перспективных отраслях и направлениях в промышленности Великобритании, которые делают Великобританию лидером в области инноваций, развития науки и технологий. Также Линдфилд представит программу и возможности для сотрудничества британской делегацией в Красноярске.

23 ноября ученые из Великобритании примут участие в круглом столе «Актуальные вопросы и перспективы добычи, переработки и реализации нефтегазовых ресурсов». Специалисты университетов Кардиффа и Абердина выступят с докладами о селективной оксидации метана и исследованиях в области нефти и газа, проводимых в университете Абердина.

Кроме того, на 22 ноября запланирована рабочая встреча с представителями делегации Великобритании (малый зал павильона № 3, МВДЦ «Сибирь», 13:30-15:00). В ходе встречи приглашенные бизнесмены Красноярска и других городов познакомятся с предложениями о сотрудничестве компаний Aggreko, Lonmadi/kwintmadi (jvm group), Aecom, 3d solutions, United concrete canvas Russia, Tensar, Bartoline, OxfordCrown.

Сибирский энергетический форум состоится с 22 по 24 ноября в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на сайте.