С 22 по 24 ноября в Красноярске пройдет VIII Сибирский энергетический форум. По словам министра энергетики России Александра Новака, это одна из важнейших диалоговых площадок мировой энергетики.

Энергетический форум в Красноярске ежегодно собирает руководителей и ведущих экспертов топливно-энергетического комплекса из разных регионов России и зарубежных стран, расширяет состав и географию участников. В этом году программа форума охватывает актуальные вопросы развития российской энергетики — от энергетики добывающего сектора до культуры энергосбережения.

Участники обсудят проблемы повышения энергоэффективности экономики, инновационного развития энергетики, экологической безопасности, реформы рынка тепла, перспективы развития угольной промышленности и другие вопросы.

«Министерство энергетики России рассматривает проведение форума как важный вклад в решение энергетических вопросов, поставленных Правительством Российской Федерации и условиями постоянно изменяющегося современного рынка. Это своего рода визитная карточка Красноярского края, та переговорная площадка, где формируются предложения по самым острым проблемам, связанным с развитием малой и большой энергетики, вопросами нормативно-правовой базы, подготовки кадров, улучшением инвестиционного климата, развитием и внедрением новых, подчас опережающих время технологий», — подчеркнул Александр Новак.

VIII Сибирский энергетический форум состоится в красноярском МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) с 22 по 24 ноября.

Подробная программа мероприятий доступна по ссылке.